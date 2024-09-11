Расписание трансляций Гран-при Азербайджана — 2024

С 13 по 15 сентября в Баку состоится 17-й этап нынешнего сезона Формулы-1 Гран-при Азербайджана.

Все заезды гоночного уикенда будут транслироваться на телеканале Sky Sports. Кроме того, эфир будет доступен на сервисе F1 TV. В Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии Гран-при будет транслироваться на телеканале Setanta Sports. Официальной трансляции на территории России не будет. Тем не менее «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию азербайджанского этапа.

Формула-1, Гран-при Азербайджана – 2024. Расписание трансляций уикенда (время московское):

Пятница, 13 сентября:

12:30. Первая тренировка Гран-при Азербайджана

16:00 Вторая тренировка Гран-при Азербайджана

Суббота, 14 сентября:

11:30. Третья тренировка Гран-при Азербайджана

15:00. Квалификация Гран-при Азербайджана

Воскресенье, 15 сентября:

14:00. Гонка Гран-при Азербайджана.