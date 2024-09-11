Ральф Шумахер высказался о причинах решения Эдриана Ньюи покинуть «Ред Булл»

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт на немецком телевидении Ральф Шумахер поделился мнением о решении авторитетного конструктора Эдриана Ньюи покинуть «Ред Булл». Специалист продолжает оставаться в австрийской команде, но официально покинет её в следующем сезоне. Эдриан уже заключил контракт с «Астон Мартин».

«Ньюи нужны определённые условия, чтобы выполнять свою работу. Он должен чувствовать себя комфортно, он должен получать абсолютное доверие. Он просто хочет заниматься автоспортом. Он хочет, чтобы вокруг него были энтузиасты, у которых есть только одна цель — строить быстрые машины и побеждать в гонках», — приводит слова Шумахера GrandPrix со ссылкой на Sky Sport Germany.

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