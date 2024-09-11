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«Ты вздохнул с облегчением?» Журналист Sky поделился ответом Хорнера об уходе Ньюи

«Ты вздохнул с облегчением?» Журналист Sky поделился ответом Хорнера об уходе Ньюи
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Журналист Sky Sports F1 Крейг Слэйтер поделился ответом руководителя «Ред Булл» Кристиана Хорнера на вопрос, рад ли он переходу Эдриана Ньюи в «Астон Мартин».

«Я спросил Кристиана Хорнера: «Вы вздохнули с облегчением, узнав, что это «Астон Мартин», а не один из ваших прямых соперников на данный момент?»

И он дал довольно расплывчатый ответ о том, что это дело Эдриана, куда ему идти, и всё такое, и что он поддержит его, что бы он ни решил делать», — сказал Слэйтер в подкасте Sky Sports.

Позже Слэйтер добавил, что Хорнер и Ньюи не ведут никакого общения относительно нынешней машины «Ред Булл», но продолжают общаться на общие темы.

«Астон Мартин» объявил о заключении контракта с Ньюи вчера, 10 сентября. Специалист приступит к выполнению рабочих обязанностей с 1 марта 2025 года. Сейчас Эдриан является сотрудником «Ред Булл».

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