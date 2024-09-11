Хельмут Марко объяснил, почему «Макларен» и «Уильямс» ранее попадали в кризисы

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко настаивает, что австрийской команде следует быть сосредоточенной на Формуле-1, чтобы избежать повторения примеров прошлых лет, когда некоторые коллективы оказывались в кризисе из-за распыления ресурсов.

«Если оглянуться назад, то всякий раз, когда «Уильямс» или «Макларен» начинали концентрироваться на чём-то ещё, помимо Формулы-1, их результаты падали. Поэтому, на наш взгляд, нам нужно сосредоточиться на Формуле-1.

Да, мы занимаемся гиперкаром RB17, это совершенно особенная машина, разработанная Эдрианом Ньюи, но я думаю, что это одноразовый проект.

Мы также участвуем в Кубке Америки [парусный спорт] и в других подобных мероприятиях, но основное внимание следует уделять Формуле-1. И я думаю, что следующим этапом станет создание нашего собственного двигателя, что является огромным, очень большим проектом как с финансовой, так и с управленческой точки зрения. Мы станем настоящим автопроизводителем, это произойдёт в 2026 году, и в будущем мы сосредоточимся на победах в гонках», — сказал Марко в подкасте Inside Line F1.