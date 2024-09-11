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Босс «Либерти» ответил, правда ли Хэмилтон интересовался покупкой команды MotoGP

Босс «Либерти» ответил, правда ли Хэмилтон интересовался покупкой команды MotoGP
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Грег Маффей, руководитель американской компании «Либерти Медиа», владеющей гоночной серией Формула-1, рассказал, почему многие инвесторы, в том числе семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон, проявляют интерес к покупке команд MotoGP.

«Когда мы объявили [о приобретении чемпионата MotoGP], нам сразу же позвонили люди и сказали: «Я хочу купить команду». Среди них был и Льюис Хэмилтон.

Почему? Потому что они увидели, что произошло в Формуле-1, и они рассчитывают на повторение. Нам звонили крупные дистрибьюторы и говорили: «Мы хотим участвовать». И, к сожалению, мне пришлось сказать им, что мы действительно не можем пока говорить об этом, пока не получим одобрение ЕС, но мы бы с удовольствием поговорили, как только получим его», — приводит слова Маффея Motorsport.

Ранее британец Льюис Хэмилтон не стал отрицать заинтересованность в покупке команды чемпионата мира по кольцевым мотогонкам MotoGP.

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