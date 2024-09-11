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Ньюи высказался о возможном возвращении Феттеля в Формулу-1

Ньюи высказался о возможном возвращении Феттеля в Формулу-1
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Известный конструктор гоночных машин Эдриан Ньюи высказал мнение о возможном возвращении в Формулу-1 36-летнего Себастяна Феттеля, для которого он ранее построил четыре чемпионских болида.

«Себастьян звонил мне на днях и поговорил со мной. Он путешествует по Норвегии на своём автодоме.

Вернётся ли он? Я не вижу признаков этого. Он наслаждается жизнью, он пошёл дальше и занимается другими делами, и это справедливо по отношению к нему», — сказал Ньюи в подкасте High Performance.

Отметим, что Феттель поддерживает себя в форме, недавно он участвовал в велогонке в Швейцарии под псевдонимом Себастьян Шпратер. Но как добавил Ньюи, основным препятствием для Себа стал бы уровень физической подготовки, необходимый для участия в Формуле-1.

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