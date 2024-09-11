Журналист: отец Карлоса Сайнса не мог поверить, что у Антонелли карт-бланш на аварии

Автоспортивный журналист Ральф Бах поделился реакцией отца Карлоса Сайнса после аварии Андреа Кими Антонелли в первой практике на Гран-при Италии в Монце.

«Карлос Сайнс-старший сказал мне, что не понимает, как можно праздновать [контракт с «Мерседесом» на следующий год] после того, как врезался в стену в своей первой тренировке Формулы-1.

Он также сказал, что это безумие, что у него [Антонелли] есть карт-бланш на уничтожение практически всего, и при этом он всё равно пользуется поддержкой команды», — рассказал Бах в выпуске подкаста F1-Insider.

Отметим, ранее были слухи о переговорах «Мерседеса» с Сайнсом-младшим, согласно которым испанцу был предложен однолетний контракт, но он отказался и теперь подписал контракт с «Уильямсом».