Прототип первой электрической Ferrari замечен на тестах. У неё звук как у машины с ДВС

На улицах Маранелло во время дорожных испытаний замечен прототип первого электромобиля Ferrari. Видео испытаний опубликовано на YouTube-канале Acriore, и на нём можно оценить систему, имитирующую на электромобиле звук двигателя внутреннего сгорания.

Права на видео принадлежат Acriore. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале Acriore.

Многие автопроизводители в своих электромобилях применяют системы эмуляции звука двигателя внутреннего сгорания. Предполагается, что это безопаснее, поскольку благодаря дополнительному шуму автомобиль можно заметить с более дальнего расстояния, и больше привлекает клиентов. Такая система, например, есть у электрического Dodge Charger Daytona.

Какие-либо подробности об электромобиле Ferrari пока неизвестны. Ожидается, что машина будет представлена в 2025 году, а в продажу поступит в 2026-м. Изначально сообщалось, что эта машина станет самой дорогой в линейке итальянской компании, но её исполнительный директор Бенедетто Винья опроверг эти слухи. Предполагается, что стоимость электромобиля будет ниже, чем у SF90 Stradale, которая продаётся за $ 520 тыс.

Напомним, на данный момент самая свежая модель Ferrari — это спорткар 12Cilindri с атмосферным V12 мощностью 830 лошадиных сил.