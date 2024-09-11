Зарплата Ньюи в «Астон Мартин» будет больше, чем у Алонсо и Стролла, вместе взятых

Зарплата известного и авторитетного конструктора гоночных машин Эдриана Ньюи в «Астон Мартин» будет больше, чем у обоих пилотов команды из Сильверстоуна – двукратного чемпиона Формулы-1 Фернандо Алонсо и сына владельца команды Лэнса Стролла.

Команда не стала официально раскрывать финансовые условия соглашения со специалистом, но ранее сразу два издания, Daily Mail и Racingnews365, утверждали, что конструктор по условиям контракта с британским гоночным коллективом будет получать до $ 40 млн в год, включая бонусы и премии.

Это означает, что Ньюи будет зарабатывать больше, чем все гонщики нынешнего пелотона, за исключением двух, а именно Макса Ферстаппена и Льюиса Хэмилтона.

Издание Metro отмечает, что многие источники считают, что Ферстаппен получает около $ 55 млн, а Хэмилтон — около $ 45 млн. Однако это лишь их базовая зарплата, а в конце года им выплачиваются миллионные бонусы на основе результатов.

Впрочем, зарплата Ньюи намного превышает зарплату двух гонщиков «Астон Мартин». Сообщается, что Фернандо Алонсо зарабатывает около $ 18 млн, а Лэнс Стролл – $ 2,8 млн.

Следует отметить, что эти данные относятся к периоду на начало сезона-2024, и с тех пор многие согласовали новые условия контрактов.