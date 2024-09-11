Вольф: машина не позволила сделать то, что пытался Антонелли

Руководитель команды «Мерседес» Тото Вольф считает, что их новичок Андреа Кими Антонелли настолько быстр, что машина не позволяет реализовать всех его стараний.

«Прошло уже некоторое время с тех пор, как итальянский гонщик был в топ-команде. Так что это может быть слишком большим грузом для 18-летнего парня. Но ему нужно учиться плавать.

Я не хочу быть тем, кто выбирает только хорошие моменты и говорит: «Ну вы видели этот сектор? Вы видели это время круга?»

Но мы действительно увидели его скорость. И даже на тех нескольких кругах, которые мы видели, он очень старался, но машина не позволила этого», — приводит слова Вольфа RacingNews365.

Напомним, Андреа Кими Антонелли попал в аварию в первой практике на Гран-при Италии в Монце.

После 16 этапов Формулы-1 сезона-2024 в личном зачёте чемпионата по-прежнему уверенно лидирует пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, он опережает Ландо Норриса на 62 очка.

Следующий этап сезона-2024 — Гран-при Азербайджана состоится с 13 по 15 сентября.