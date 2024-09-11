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Вольф: машина не позволила сделать то, что пытался Антонелли

Вольф: машина не позволила сделать то, что пытался Антонелли
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Руководитель команды «Мерседес» Тото Вольф считает, что их новичок Андреа Кими Антонелли настолько быстр, что машина не позволяет реализовать всех его стараний.

«Прошло уже некоторое время с тех пор, как итальянский гонщик был в топ-команде. Так что это может быть слишком большим грузом для 18-летнего парня. Но ему нужно учиться плавать.

Я не хочу быть тем, кто выбирает только хорошие моменты и говорит: «Ну вы видели этот сектор? Вы видели это время круга?»

Но мы действительно увидели его скорость. И даже на тех нескольких кругах, которые мы видели, он очень старался, но машина не позволила этого», — приводит слова Вольфа RacingNews365.

Напомним, Андреа Кими Антонелли попал в аварию в первой практике на Гран-при Италии в Монце.

После 16 этапов Формулы-1 сезона-2024 в личном зачёте чемпионата по-прежнему уверенно лидирует пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, он опережает Ландо Норриса на 62 очка.

Следующий этап сезона-2024 — Гран-при Азербайджана состоится с 13 по 15 сентября.

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