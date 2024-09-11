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Журналист сайта Ф-1: денежное предложение «Альпин» поступило Ньюи слишком поздно

Журналист сайта Ф-1: денежное предложение «Альпин» поступило Ньюи слишком поздно
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Обозреватель официального сайта Формулы-1 Лоуренс Барретто рассказал, почему «Альпин» не удалось договориться с Эдрианом Ньюи.

«Ньюи станет самым могущественным и влиятельным человеком в компании «Астон Мартин» после Лоуренса Стролла. В его распоряжении лучшие в мире ресурсы, команда талантливых специалистов и, что особенно важно, свобода творчества, поэтому он может сделать всё возможное, чтобы «Астон Мартин» стали чемпионами.

По крайней мере, в обозримом будущем не будет никаких отвлекающих факторов, таких как гиперкары или Кубок Америки [парусные яхты], и он не хочет этого, потому что Стролл предложил Ньюи лучший проект.

Вот почему Ньюи не мог сказать «нет», поскольку очень денежное предложение «Альпин» поступило слишком поздно», — написал Барретто в своей колонке.

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