Эдриан Ньюи раскрыл момент, когда Ферстаппен был сломлен

Известный конструктор гоночных машин, глава технического отдела «Ред Булл» Эдриан Ньюи рассказал о моменте в карьере Макса Ферстаппена, когда он был сломлен и подавлен.

«Проявляет ли Макс когда-либо признаки сломленности? Думаю, что, возможно, это произошло в 2021 году, когда напряжение между Льюисом и Максом, особенно после Сильверстоуна, стало очень сильным.

Думаю, Макс очень остро переживал ту аварию в Сильверстоуне, и, конечно, он был явным лидером чемпионата перед тем этапом, но сошёл, а затем ему испортил гонку Валттери Боттас, не намеренно, но всё равно испортил.

Итак, после уверенного лидерства мы почувствовали большее давление, ещё «Мерседесу» удалось заставить свою машину работать лучше. Охотнику всегда легче, чем жертве, и Макс начал чувствовать небольшое давление, и на самом деле ему, вероятно, повезло, что он тогда не получил штрафа в Бразилии.

В Саудовской Аравии у них снова была небольшая стычка. Да, Макс, вероятно, был в Бразилии немного не в себе, если говорить честно», — сказал Ньюи в подкасте High Performance.

Речь о первом чемпионском сезоне Ферстаппена в Формуле-1, а конкретно – о Гран-при Бразилии — 2021, когда Льюис Хэмилтон стартовал с конца пелотона, но, несмотря на попытки Макса отстоять свою позицию, одержал уверенную победу.