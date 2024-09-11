Правительство Бельгии сократит поддержку гонки в Спа

Министр экономики Валлонии Пьер-Ив Жеоле заявил, что государство сократит финансовую поддержку Гран-при Бельгии к 2029 году.

«Нужно иметь возможность вести свою деятельность, не прибегая к услугам «мистера Кэша» из Валлонии», — приводит слова министра Grand Prix.

Генеральный менеджер легендарной трассы «Спа-Франкоршам» Амори Бертоломе, в свою очередь, признал, что финансовая ситуация вокруг Гран-при Бельгии в будущем должна измениться.

«Мы собираемся обсудить это с правительством Валлонии, но у нас есть устойчивые позитивные финансовые показатели. Это позволит нам в краткосрочной перспективе поэтапно сократить государственное финансирование. Министр Жеоле сообщил на этой неделе, что он лично участвует в переговорах с Формулой-1 на 2026 год и далее. Мы добиваемся прогресса, но не любой ценой. Переговоры продолжаются», — отметил Бертоломе.

Напомним, в конце прошлого года владельцы Формулы-1 согласились продлить контракт на Гран-при Бельгии в Спа всего на один год, до конца 2025-го. Были сообщения, что генеральный директор Формулы-1 Стефано Доменикали намерен объединить некоторые европейские этапы, чтобы позволить таким трассам как Спа, сократить расходы за счёт проведения гонок лишь раз в два года.