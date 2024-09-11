Ньюи опроверг слух об условиях работы в «Ред Булл»

Известный конструктор гоночных машин, глава технического отдела «Ред Булл» Эдриан Ньюи опроверг слух о льготных условиях работы в австрийской команде.

«Я буду полностью погружён в дело. Мне это нужно. Я хочу быть в центре всего, в гуще событий. Нужно попытаться понять, как всё работают на новом месте. Это требует времени и занятости.

Я не знаю, откуда взялся слух, что в «Ред Булл» я работал три дня в неделю», — приводит слова Ньюи El Mundo Deportivo.

«Астон Мартин» объявил о заключении контракта с Ньюи вчера, 10 сентября. Специалист приступит к выполнению рабочих обязанностей с 1 марта 2025 года. Сейчас Эдриан является сотрудником «Ред Булл».

Ранее в пресс-релизе австрийского гоночного коллектива сообщалось, что до своего ухода Эдриан сосредоточится на разработке первого гиперкара «Ред Булл» RB17, который в итоге был представлен в середине июля.