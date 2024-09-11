Потенциальный инвестор «Альпин» хочет сохранить моторную программу в Ф-1 — The Race

Компания LKYSUNZ может спасти моторную программу «Рено». Об этом сообщает The Race.

Эта организация в прошлом году пыталась получить заявку на участие в Формуле-1, но получила отказ и с тех пор сосредоточилась на попытках инвестировать в уже существующую команду. LKYSUNZ всерьёз присматривается к «Альпин» и готова даже купить её. Но руководство «Рено» и «Альпин» ранее категорично заявляло, что команда не продаётся.

Впрочем, как сообщает The Race со ссылкой на свои источники, в LKYSUNZ вели переговоры с высшим руководством «Рено» об инвестиционных предложениях. Издание отмечает, что LKYSUNZ предложила руководству «Рено» финансировать и в дальнейшем использовать двигатели «Рено», при этом сохранив в определённом виде название «Альпин». Эти инвестиции могли бы позволить сохранить производство моторов для Формулы-1 в Вири-Шатийон.