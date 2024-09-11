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Фэллоуз отреагировал на переход Ньюи. Ранее сообщалось, что два инженера не общаются

Фэллоуз отреагировал на переход Ньюи. Ранее сообщалось, что два инженера не общаются
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Технический директор «Астон Мартин» Дэн Фэллоуз высказался о приходе в британскую команду своего бывшего коллеги по «Ред Булл» Эдриана Ньюи.

«Мне очень нравилось работать с Эдрианом на протяжении многих лет. Когда я уходил из «Ред Булл», то хотел подчеркнуть, что «Астон Мартин» был для меня действительно большим вызовом. Я хотел сделать это, чтобы увидеть, как команда может вырасти во что-то действительно большое.

Я очень хотел дать понять Эдриану, что мой уход не имеет к нему никакого отношения. Работа с ним, наши творческие отношения были одним из самых ярких моментов. С нетерпением жду возможности продолжить это дело здесь, но в другой обстановке.

Это фантастическая возможность для команды сделать следующий шаг. Мы долго шли к этому. Я здесь уже два с половиной года, и мы сделали довольно большой шаг на пути к цели. Но это будет наш следующий шаг на пути к 2026 году и далее», — приводит слова Фэллоуза RacingNews365.

Фэллоуз и Ньюи работали бок о бок в «Ред Булл» в течение 16 лет после того, как оба присоединились к команде в 2006 году. Сначала Фэллоуз был руководителем группы аэродинамического отдела, а затем в 2014 году стал главой отдела аэродинамики. В июне 2021 года Фэллоуз решил перейти в «Астон Мартин», заняв должность технического директора команды.

Ранее издание Business F1 Magazine сообщало, что Эдриан Ньюи не разговаривает с Дэном Фэллоузом.

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