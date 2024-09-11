Сотрудники «Альпин» планируют новую акцию протеста в преддверии Гран-при Азербайджана

Сотрудники «Альпин» выступят с новой акцией протеста в преддверии Гран-при Азербайджана, который пройдёт с 13 по 15 сентября в Баку, сообщает издание The Race. Они будут протестовать против закрытия моторной программы «Рено» в Вири-Шатийон.

Ранее председатель правления «Рено» Лука де Мео высказал намерение добиться более экономически эффективного управления командой «Альпин» и производством моторов в Вири. В связи с этим «Альпин» может перейти на сторонние моторы, например, «Мерседес».

Это вызвало резкую реакцию со стороны профсоюза [Совет по производству гоночных машин] «Альпин», представляющего интересы рабочих и оказывающего максимальное давление на «Рено», чтобы заставить концерн изменить своё решение.

Две недели назад сотрудники «Альпин» и «Рено» протестовали в Монце и в самом Вири, а на этой неделе в четверг в преддверии Гран-при Азербайджана во Франции должна состояться более масштабная демонстрация. Акция пройдёт у штаб-квартиры «Рено» в Булонь-Бийанкуре. Протестующих поддержит более широкий профсоюз работников всего концерна «Рено», это означает, что проблема выходит за рамки Вири и является более масштабным делом компании.