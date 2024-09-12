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Расселл отреагировал на слухи о Ферстаппене и «Мерседесе»

Расселл отреагировал на слухи о Ферстаппене и «Мерседесе»
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Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл отреагировал на слухи, связывающие Макса Ферстаппена с немецкой командой, что потенциально может лишить Джорджа его места.

Ранее некоторые эксперты, в том числе бывший гонщик «Мерседеса», чемпион 2016 года Нико Росберг, выразили опасения, что в следующем году может развернуться жёсткое противостояние между Расселлом и Андреа Кими Антонелли, если немецкая команда сможет договориться с Ферстаппеном на 2026 год.

«Честно говоря, мы вообще об этом не говорили. Я в этой команде уже очень, очень долго. Моё руководство всегда говорит, что мы продолжим работать вместе в течение долгого времени.

Сейчас происходит много разговоров, довольно интересно читать некоторые из них, но я, со своей стороны, не сосредоточен на них. Я сосредоточен лишь на своём пилотировании», — приводит слова Расселла RacingNews365.

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