Ньюи ответил, связан ли спад «Ред Булл» с его уходом

Известный конструктор гоночных машин, глава технического отдела «Ред Булл» Эдриан Ньюи высказался о том, связан ли нынешний спад в результатах австрийской команды с его отходом от работы с машиной RB20.

«Ну, я слышал это, но должен быть честным, я не читаю прессу по личным причинам, начиная с работы в «Лейтон Хаус». Дело в том, что я не могу это комментировать, на самом деле не могу это комментировать, потому что как только я вышел, значит, вышел.

С апреля я не мог вносить свой вклад в развитие текущих вещей. Но почему команда в последнее время стала менее конкурентоспособной, я не знаю, потому что уже в этом не участвую», — сказал Ньюи в подкасте Autocar.

«Астон Мартин» объявил о заключении контракта с Ньюи 10 сентября. Специалист приступит к выполнению рабочих обязанностей с 1 марта 2025 года. Сейчас Эдриан является сотрудником «Ред Булл».

Ранее в пресс-релизе австрийского гоночного коллектива сообщалось, что до своего ухода Эдриан сосредоточится на разработке первого гиперкара «Ред Булл» RB17, который в итоге был представлен в середине июля.