Риккардо рассказал о желании испытать новое днище VCARB01, которое не понравилось Цуноде

Пилот «РБ» Даниэль Риккардо рассказал, что с нетерпением ждёт Гран-при Азербайджана в Баку, где он сможет опробовать новое днище на машине VCARB01. В прошлый уикенд новинку опробовал Юки Цунода, но японец остался не очень доволен ей.

«Иногда невозможно предсказать, что произойдёт на трассе. Можно повысить прижимную силу, но при этом нарушить баланс, что усложнит настройку машины. Возможно, так оно и было. Мне трудно рассуждать об этом.

Хочется верить, что всё ещё может быть хорошо, потому что предыдущий этап был не слишком хорошим для нас. Я хотел бы думать, что этот будет лучше. Но, очевидно, только Юки имеет опыт работы с новым днищем. Он говорил о том, что у него был тяжёлый уикенд.

Я с нетерпением жду Баку. Это настоящая трасса, и, как и на любой уличной трассе, на ней нужно быстро нащупать пределы. Я знаю, что команда в Фаэнце приложила все усилия, и я с нетерпением жду возможности опробовать новое днище. Это будет серьёзным испытанием, но я уверен, что мы сможем набрать несколько очков», — приводит слова Риккардо GP Blog.