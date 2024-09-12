Андреа Стелла рассказал, что Пиастри согласился помогать Норрису в борьбе за титул

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла рассказал, что Оскар Пиастри согласился помогать Ландо Норрису в борьбе за чемпионский титул.

«Мы будем отдавать приоритет Ландо, но мы хотим сделать это без особого ущерба для наших принципов. Наши принципы в том, что интересы команды всегда на первом месте. Для нас важен спортивный дух в подходе к гонкам. И затем, мы хотим быть справедливыми по отношению к обоим гонщикам.

Мы больше не хотим повторения ситуации, что была в Монце, когда мы въезжаем в шикану на первых двух позициях, а выходим на первой и третьей. Потому что это наносит ущерб команде.

После Монцы мы наметили три цели. Первая: нам нужно убедиться, что всё, что происходит на трассе, не идёт во вред команде. Вторая: нам нужно выиграть оба титула, и как оба гонщика должны в этом помочь? Третья: мы не хотим побеждать безрассудным образом. Это три темы, и они определяют, как мы проведём гонку в Баку.

Разговоры с гонщиками были очень плодотворными. Даже когда я сказал Оскару: «Ты готов отказаться от победы?», он ответил: «Это больно, но, если сейчас это нужно, я это сделаю».

Каждый гонщик настроен на победу. Поэтому я был очень впечатлён уровнем командного духа, зрелости и сотрудничества, которые мы увидели.

Ландо поддержал идею действовать в рамках разумного. Он хочет побеждать, когда он заслужил победу на трассе. Это нормально, когда тебя время от времени поддерживает товарищ по команде, но ты не хочешь систематически использовать такие способы лишь ради набора очков, отбирая их у напарника. «Макларен» не хочет побеждать так, и Ландо не хочет побеждать так», — приводит слова Стеллы BBC.