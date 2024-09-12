«Если Ньюи чего-то хочет, он это получит». Брандл предупредил «Астон Мартин»

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт на телевидении Мартин Брандл считает, что «Астон Мартин» следует опасаться не оправдать высоких ожиданий после подписания контракта с Эдрианом Ньюи.

«Если у вас есть Эдриан Ньюи и вы не выигрываете? Тогда вы зря потратили деньги и пригласили Эдриана Ньюи. Если вы победите? Тогда всё дело в Эдриане Ньюи.

Это проблема, с которой им нужно справиться. «Ред Булл» очень хорошо использует гениальность Эдриана и отделяет его от всего остального, чтобы получить от него максимум.

Эдриану вскоре исполнится 66 лет, у него за плечами огромный успех. Я уверен, что это его последняя попытка сотрудничества с большой командой, и он захочет, чтобы она увенчалась успехом. У «Астон Мартин», как и у других команд, гораздо больше 1000 человек персонала, и их нужно мотивировать. Они не захотят быть на мелких ролях. Это деликатная операция — ввести Эдриана в такую команду.

Но он работал с «Хондой», когда был в «Ред Булл», так что будет полезен на этом направлении. У него уже есть представление о масштабах изменений в аэродинамике. Уверен, у него будут идеи для таких масштабных вещей. Он просто что-то вставит, тут и там, что будет иметь значение.

Кроме того, он непреклонен. Если Эдриан чего-то хочет, он это получит. Даже если это кажется невозможным с точки зрения времени или бюджета, он будет настаивать, пока не получит то, что, как он считает, правильно.

Вот почему вам нужна сильная команда, чтобы использовать весь его потенциал», — сказал Брандл в подкасте Sky Sports.