Расселл: у меня ещё есть 15–20 лет в Формуле-1

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл рассказал, как долго он планирует выступать в Формуле-1.

«Последние два года у нас была очень нестабильная машина. Когда мы проходили повороты на грани, зад начинал скользить на входе в поворот. Мы не могли решить эту проблему ни при каких настройках болида. Когда мы впервые протестировали нынешний болид в Бахрейне, мы столкнулись с его прямо противоположным поведением. Но мы знали, что можем быстро решить эту проблему. Это был поворотный момент. Поэтому обновления и сработали. Каждое изменение делало машину лучше. Та проблема была, по сути, заложена в ДНК шасси и поэтому не могла быть устранена.

Но эти два года позади, и я чувствую, что у меня впереди ещё есть 15-20 лет. Вот почему я не считаю это потерянным временем. Как гонщик вы всегда хотите идеальную машину. Но вы понимаете, что это невозможно.

Если вы долгое время добиваетесь успеха, люди думают, что это будет длиться вечно. Это заблуждение. Когда Феттель становился чемпионом мира четыре раза подряд, люди не могли представить себе, что может победить кто-то другой. То же самое было с Льюисом, а теперь, возможно, и с Максом. Но если бы сезон начался после летнего перерыва, никто бы не смог предсказать, кто станет чемпионом. Такова суть этого спорта», — приводит слова 26-летнего Расселла GP Blog.