Хюлькенберг поделился впечатлениями от совместного перелёта с Ферстаппеном и Норрисом

Гонщик «Хааса» Нико Хюлькенберг рассказал о перелёте с Максом Ферстаппеном и Ландо Норрисом на частном самолёте пилота «Ред Булл» в Баку, где в этот уикенд пройдёт Гран-при Азербайджана.

«Говорили ли мы об их борьбе в чемпионате? Говорили. Мы же не сидели там четыре часа в тишине.

Мы спокойно говорили обо всём. У них хорошие отношения, они ладят. Всё это важно. Мы все из одного места [Монако], так что это удобно, и мы можем объединяться, когда дело касается путешествий и подобных вещей.

Нас было всего трое [на этом самолёте]. Думаю, у Air Fernando [Алонсо] было ещё несколько, но я не знаю», — приводит слова Хюлькенберга GP Blog.

Нико Хюлькенберг, Макс Ферстаппен и Ландо Норрис Фото: Соцсети Макса Ферстаппена

После 16 этапов Формулы-1 сезона-2024 в личном зачёте чемпионата по-прежнему уверенно лидирует пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, он опережает Ландо Норриса на 62 очка.

В Кубке конструкторов «Макларен» сократил отставание от лидирующего в командном зачёте австрийского гоночного коллектива «Ред Булл» до восьми очков.