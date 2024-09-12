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Уиндзор посоветовал Лоуренсу Строллу указать Ньюи на важность бесед с Лэнсом

Уиндзор посоветовал Лоуренсу Строллу указать Ньюи на важность бесед с Лэнсом
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Известный обозреватель Формулы-1 Питер Уиндзор считает, что Эдриан Ньюи должен прислушиваться к обратной связи от Лэнса Стролла, поскольку тот настраивает машину совсем не так, как его напарник Фернандо Алонсо, предпочитающий более выраженную недостаточную поворачиваемость.

«Он уже миллион дней отработал с Робом Уилсоном (известный британский гоночный специалист. – Прим. «Чемпионата»), представьте, что было бы, если бы он этого не делал. Худшее, что может сделать Лэнс, — это позволить Эдриану тяготеть в плане обратной связи к Фернандо. Мы знаем, что с его [Алонсо] настройками Лэнс не сможет управлять машиной, потому что она слишком настроена на недостаток [поворачиваемости].

Лоуренсу Строллу нужно сказать Эдриану: «Какие бы разговоры ты ни вёл с Алонсо, с моим сыном ты будешь вести отдельные беседы», — сказал Уиндзор на своём YouTube-канале.

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