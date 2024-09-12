Босс «Астон Мартин» Крак: наши двери всегда открыты для Макса Ферстаппена

Глава «Астон Мартин» Майк Крак заявил, что Макс Ферстаппен в любой момент может последовать примеру Эдриана Ньюи и присоединиться к команде из Сильверстоуна.

«Наши двери всегда открыты для Макса Ферстаппена. Благодаря подписанию Эдриана Ньюи мы станем более привлекательными во всех сферах.

Подписание Ньюи это очень радостно для всех нас. Я до сих пор улыбаюсь. Было трудно перестать улыбаться. Это фантастические новости для нашей команды. Энтузиазм колоссальный. Это было плохо скрываемым секретом. Но когда новость передали внутри компании, было просто круто видеть, как 800 человек аплодируют. А когда Эдриан вышел на сцену, это было еще круче. Это было действительно приятно, очень впечатляюще», — приводит слова Крака GP Blog.