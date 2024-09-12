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Эдди Джордан рассказал, почему его друг Ньюи выбрал именно «Астон Мартин»

Эдди Джордан рассказал, почему его друг Ньюи выбрал именно «Астон Мартин»
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Эдди Джордан, друг и менеджер Эдриана Ньюи, впервые высказался о контракте 65-летнего специалиста с «Астон Мартин».

«Эдриан Ньюи, как уже хорошо известно, присоединится к «Астон Мартин» в начале марта 2025 года.

Теперь вы можете спросить, почему он перешёл в «Астон Мартин», тогда как его хотели заполучить много других команд? Ну, по моему мнению, есть несколько очень разумных и объективных причин. Одной из них было то, что эта должность подразумевает полный контроль и ответственность, чего у него никогда раньше не было с другими руководителями команд, другими владельцами и партнёрами. Ему дали пакет акций, он за всё отвечает и контролирует вместе с Лоуренсом Строллом, и совершенно очевидно, что это сильно отличается от того, что было раньше.

И поэтому я могу предположить, что эта команда очень похожа на «Ред Булл» 19-летней давности. Они входили в пятёрку лучших, как и «Астон Мартин» сейчас, у их владельца Дитриха Матешица были огромные амбиции, как у Лоуренса Стролла сейчас. Оба, по моему мнению, очень схожи — успешные, предприимчивые, дальновидные люди, у которых отличное мышление, страсть, вера и полная преданность успеху. И, думаю, это то, что со временем Эдриан передаст команде «Астон Мартин».

Есть ещё несколько причин. Тот факт, что он мог поработать с Льюисом или Фернандо, был важен, и он пытался посмотреть, что из этого получится. Льюис переходит в «Феррари». Конечно, у нас были долгие переговоры с «Феррари», но в «Астон Мартин» у Эдриана будет более острый вызов. Он хотел бы вывести команду из конца первой пятёрки в лидеры», — рассказал Джордан в подкасте Formula for Success.

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