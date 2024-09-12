Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Редкий Aston Martin солиста Jamiroquai выставлен на аукцион

Редкий Aston Martin солиста Jamiroquai выставлен на аукцион
Aston Martin V8 Vantage X Pack 1990 года
Аудио-версия:
Комментарии

На аукцион Historics Auctioneers, который пройдёт в городе Аскот в английском графстве Беркшир 14 сентября, выставлен редкий Aston Martin V8 Vantage X Pack 1990 года выпуска. Ожидаемая стоимость лота — £ 355-400 тыс. (€ 420-473 тыс.).

Aston Martin V8 Vantage X Pack 1990 года

Aston Martin V8 Vantage X Pack 1990 года

Фото: historics.co.uk

По данным Historics Auctioneers, в Aston Martin в общей сложности выпустили лишь 95 таких машин, только две из них были окрашены в цвет Litchfield Black, а выставленный на торги экземпляр ранее принадлежал солисту группы Jamiroquai и известному коллекционеру Джею Кею.

Aston Martin V8 Vantage X Pack 1990 года

Aston Martin V8 Vantage X Pack 1990 года

Фото: historics.co.uk

Гранд-турер Aston Martin V8 Vantage британская марка представила в 1977 году — автомобиль развивал 270 км/ч и был известен как первый британский суперкар. Версия X Pack появилась в 1986-м — она получила более мощный 6,3-литровый двигатель мощностью 336 кВт (456 л. с.).

Aston Martin V8 Vantage X Pack 1990 года

Aston Martin V8 Vantage X Pack 1990 года

Фото: historics.co.uk

Напомним, в июне на торгах Dare to Dream Collection в Торонто был продан другой автомобиль из коллекции Джея Кея — редкий Lamborghini Miura P400 SV в кузове от Bertone ушёл с молотка за $ 4,9 млн при ожидаемой стоимости в $ 2,7-3,5 млн.

Материалы по теме
Фото
Представлен самый быстрый серийный Aston Martin. Его V12 мощнее, чем у новой Ferrari
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android