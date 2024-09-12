Редкий Aston Martin солиста Jamiroquai выставлен на аукцион

На аукцион Historics Auctioneers, который пройдёт в городе Аскот в английском графстве Беркшир 14 сентября, выставлен редкий Aston Martin V8 Vantage X Pack 1990 года выпуска. Ожидаемая стоимость лота — £ 355-400 тыс. (€ 420-473 тыс.).

Aston Martin V8 Vantage X Pack 1990 года Фото: historics.co.uk

По данным Historics Auctioneers, в Aston Martin в общей сложности выпустили лишь 95 таких машин, только две из них были окрашены в цвет Litchfield Black, а выставленный на торги экземпляр ранее принадлежал солисту группы Jamiroquai и известному коллекционеру Джею Кею.

Aston Martin V8 Vantage X Pack 1990 года Фото: historics.co.uk

Гранд-турер Aston Martin V8 Vantage британская марка представила в 1977 году — автомобиль развивал 270 км/ч и был известен как первый британский суперкар. Версия X Pack появилась в 1986-м — она получила более мощный 6,3-литровый двигатель мощностью 336 кВт (456 л. с.).

Aston Martin V8 Vantage X Pack 1990 года Фото: historics.co.uk

Напомним, в июне на торгах Dare to Dream Collection в Торонто был продан другой автомобиль из коллекции Джея Кея — редкий Lamborghini Miura P400 SV в кузове от Bertone ушёл с молотка за $ 4,9 млн при ожидаемой стоимости в $ 2,7-3,5 млн.