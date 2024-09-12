Эдриан Ньюи считает, что драма в Абу-Даби-2021 сказалась на психике «Мерседеса»

Известный конструктор гоночных машин, глава технического отдела «Ред Булл» Эдриан Ньюи высказал мнение о том, что «Мерседес» психологически не мог оставить позади драматичный финал сезона-2021, когда Льюис Хэмилтон упустил титул в Абу-Даби, а чемпионом стал Макс Ферстаппен.

«Макс нормально пережил тот момент. Он очень самоуверен, это в положительном смысле, не в отрицательном. Знаете, есть высокомерие и есть самоуверенность. И Макс не высокомерен, но он очень уверен в себе. Он глубоко мыслит, но не позволяет таким вещам… Думаю, они его не задевают. Он способен отключиться и просто продолжать свою работу, делать то, что он любит, то есть гоняться.

Я, конечно, могу быть совершенно неправ, но я считаю, что если это на кого-то и повлияло, то на «Мерседес». Вместо того, чтобы сказать: «Хорошо, ну что ж», принять это и двигаться дальше, эта ситуация стала влиять на их психику. Просто они не могли отпустить это. Психологически они не могли отпустить это.

У всех нас бывают плохие гонки, типа — победа близка, а эта чёртова штука сломалась на последнем круге или что-то в этом роде. И я сам всегда жутко переживаю такое, мне тяжело находиться в аэропорту в такой воскресный вечер, но настанет утро понедельника, я должен проснуться и снова быть в порядке. Я не могу вернуться на фабрику весь такой несчастный и подавленный. Часть моей задачи, я полагаю, заключается в том, чтобы помогать, мотивировать всех, а не просто говорить: «О, это так несправедливо, нас ограбили» и всё такое. Это ведь не помогает, не так ли?» — рассказал Ньюи в подкасте High Performance.