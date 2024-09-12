Крак: Алонсо сказал, что направит часть своей зарплаты, чтобы платить Ньюи!

Глава «Астон Мартин» Майк Крак рассказал, что Фернандо Алонсо был так рад переходу в их команду Эдриана Ньюи, что пошутил о готовности поделиться с ним частью своей зарплаты.

«Возможно, теперь Фернандо захочет остаться с нами подольше. Мы пока не вели таких разговоров, но думаю, что его, очевидно, ждёт долгое будущее в нашей команде. Во вторник он был в полном восторге, когда мы объявили об этом. Он даже сказал, что направит часть своей зарплаты, чтобы платить Эдриану! Мы говорили о 10%, 20%. Попозже я узнаю, сколько он готов отстегнуть на самом деле.

Вы можете видеть огромное уважение, которое эти два человека испытывают друг к другу, и я думаю, что Эдриан всегда хотел работать с кем-то вроде Фернандо, и наоборот», — приводит слова Крака GP Blog.

Ранее сообщалось, что зарплата Ньюи в «Астон Мартин» будет больше, чем у Алонсо и Лэнса Стролла, вместе взятых.