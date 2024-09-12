Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Toyota Prius установила рекорд Книги Гиннесса по расходу топлива — 2,5 л на 100 км

Toyota Prius установила рекорд Книги Гиннесса по расходу топлива — 2,5 л на 100 км
Toyota Prius из Книги рекордов Гиннесса
Аудио-версия:
Комментарии

Автомобиль Toyota Prius внесён в Книгу рекордов Гиннесса как гибридный автомобиль с наименьшим потреблением топлива при поездке от одного побережья США до другого.

Автомобилем управлял американец Уэйн Гердес, который проехал от ратуши Лос-Анджелеса до ратуши Нью-Йорка маршрутом протяжённостью 5168,7 км. Средний расход топлива на дистанции составил 2,525 литра на 100 километров пути.

Уэйн Гердес и Toyota Prius из Книги рекордов Гиннесса

Уэйн Гердес и Toyota Prius из Книги рекордов Гиннесса

Фото: Toyota

«Для установки такого рекорда необходим план. Нельзя просто сесть за руль и поехать. При этом ты должен уметь работать прямо на ходу, и, если ситуация изменится, переключиться на другой план, изменить маршрут», — отметил Гердес.

Отметим, что в ноябре 2023 года в Книгу Гиннесса попал электрогиперкар Rimac Nevera — он установил мировой рекорд скорости задним ходом.

Материалы по теме
Гиперкар Czinger побил рекорд Koenigsegg, установленный две недели назад
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android