Технический директор «Ред Булл» сравнил Ферстаппена с Федерером и Джорданом

Технический директор «Ред Булл» Пьер Ваше похвалил трёхкратного чемпиона Формулы-1 Макса Ферстаппена, сравнив его с такими легендами спорта, как Роджер Федерер и Майкл Джордан.

«Некоторые люди могут делать то, чего не может никто другой. Я не знаю точно, как и почему, но Макс способен на такое.

Сделать машину настолько быстрой, чтобы гонщик мог использовать весь её потенциал, — это сложная задача. Если бы я сам был за рулём, то не смог бы добиться от неё такой же производительности. Каждый гонщик пилотирует машину по-особенному, и то, как он с ней обращается, имеет решающее значение.

Он как Роджер Федерер, как Майкл Джордан. Такие люди могут делать то, что другим кажется невозможным. Пилот — главный управляющий элемент в машине, и Макс обладает способностью управлять ею особым образом», — приводит слова Ваше F1 Technical.