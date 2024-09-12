Алонсо намекнул, чем займётся после окончания карьеры в Формуле-1

Двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо намекнул, что может вернуться в чемпионат мира по гонкам на выносливость (WEC) после истечения его нынешнего контракта с «Астон Мартин».

«Я буду гоняться в 2026 году в Формуле-1, а после 2026 года буду выступать в Формуле-1 или другой серии. Если я не буду выступать в Формуле-1, то всё равно останусь в «Астон Мартин» в том или ином статусе, так что, надеюсь, буду наслаждаться этим светлым будущим.

На подходе также программа «Валькирия», она дебютирует в следующем году, так что кто знает, что будет в 2027, 2028 или 2029 году?» — приводит слова Алонсо RacingNews365.

10 сентября «Астон Мартин» объявил о заключении контракта с Эдрианом Ньюи. Специалист приступит к выполнению рабочих обязанностей с 1 марта 2025 года. Сейчас Эдриан является сотрудником «Ред Булл».

Ранее в пресс-релизе австрийского гоночного коллектива сообщалось, что до своего ухода Эдриан сосредоточится на разработке первого гиперкара «Ред Булл» RB17, который в итоге был представлен в середине июля. «Астон Мартин Валькирия» тоже является творением Эдриана Ньюи.