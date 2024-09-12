Норрис заявил, что Пиастри не придётся уступать ему победы

Пилот «Макларена» Ландо Норрис заявил, что его напарнику по команде Оскару Пиастри не придётся уступать ему победы, чтобы помочь в борьбе за титул с Максом Ферстаппеном.

«Ожидаю ли я, что Оскар будет отдавать мне победы? Нет. Возможно, если будет речь о более низких позициях, но если он борется за победу и заслуживает её, то, значит, так и быть.

Я понимаю, что будет больно уступить титул из-за пары очков, но я здесь также для того, чтобы гоняться. И если гонщик справляется лучше меня и показывает лучшие результаты, мне тоже нужно справляться лучше, поэтому я не хотел бы отнимать это у кого-то.

Я также не хочу, чтобы мне подарили титул. Да, было бы здорово быть чемпионом, и в краткосрочной перспективе ты чувствуешь себя потрясающе, но я не думаю, что ты будешь гордиться этим в будущем.

Это не то, чего я хочу, это не то, как я хочу выиграть чемпионат. Хочу выиграть его, сражаясь с Максом, побеждая Макса, побеждая своих соперников и доказывая, что я лучший на трассе. И именно так я хочу победить», — приводит слова Норриса Motorsport.