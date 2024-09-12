Риккардо считает, что работа с Ньюи будет для Алонсо привилегией

Пилот «РБ» Даниэль Риккардо отреагировал на подписание Эдрианом Ньюи контракта с «Астон Мартин», где он будет работать с двукратным чемпионом Формулы-1 Фернандо Алонсо.

«Мне понравилось время, проведённое с ним [Ньюи], и это было привилегией, когда я присоединился к «Ред Булл» в 2014 году и пилотировал одну из его машин, работал с ним бок о бок. С его уровнем знаний в своей области я обычно просто давал ему обратную связь. Я не стоял с ним лицом к лицу и не говорил на его языке, если вы понимаете, о чём я, но просто пытался сотрудничать в те годы и давать те отзывы, что мог. А затем просто позвольте ему творить своё волшебство.

Совет для Алонсо? Не думаю, что могу много посоветовать самому опытному парню в пелотоне… Просто это удовольствие и привилегия, и, конечно, мне не нужно давать Фернандо никаких советов, но я уверен, что для него это будет приятный опыт», — приводит слова Риккардо GP Blog.