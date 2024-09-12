Пиастри: в приказах «Макларена» не говорится, что я всегда должен пропускать Норриса

23-летний австралийский пилот Формулы-1 из команды «Макларен» Оскар Пиастри подтвердил слова руководителя Андреа Стеллы, что, начиная с Гран-при Азербайджана, в коллективе будут отдавать предпочтение британцу Ландо Норрису в борьбе за чемпионский титул с гонщиком «Ред Булл» Максом Ферстаппеном. Но Пиастри назвал условие, при котором он не будет пропускать Норриса.

«Команда попросила меня помочь Ландо на ближайших этапах, и в последних нескольких гонках я говорил, что если бы меня просили, то я бы согласился оказать поддержку. Конечно, для пилота никогда не бывает легко и просто согласиться уступить позицию напарнику.

Но, опять же, здесь речь о более масштабных достижениях, чем просто обо мне и моих желаниях. Я стараюсь выкладываться на максимум, чтобы набрать много очков для себя и команды. Но знаю, что если есть какой-то способ помочь Ландо набрать очки, то я это сделаю.

После разговора с Ландо и Андреа я знаю, что никто не хочет, чтобы гонка диктовалась одними командными приказами, включая самого Норриса. Никто не хочет просто отдавать ему победы при моём лидерстве. В приказах «Макларена» не говорится, что я всегда должен буду пропускать Ландо. Я бы, например, не хотел, чтобы мой напарник опережал меня на 10 секунд, а потом услышал приказ пропустить меня вперёд», — приводит слова Оскара издание PlanetF1.

Ранее Ландо прокомментировал командные приказы внутри «Макларена».