Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Пиастри: в приказах «Макларена» не говорится, что я всегда должен пропускать Норриса

Пиастри: в приказах «Макларена» не говорится, что я всегда должен пропускать Норриса
Аудио-версия:
Комментарии

23-летний австралийский пилот Формулы-1 из команды «Макларен» Оскар Пиастри подтвердил слова руководителя Андреа Стеллы, что, начиная с Гран-при Азербайджана, в коллективе будут отдавать предпочтение британцу Ландо Норрису в борьбе за чемпионский титул с гонщиком «Ред Булл» Максом Ферстаппеном. Но Пиастри назвал условие, при котором он не будет пропускать Норриса.

«Команда попросила меня помочь Ландо на ближайших этапах, и в последних нескольких гонках я говорил, что если бы меня просили, то я бы согласился оказать поддержку. Конечно, для пилота никогда не бывает легко и просто согласиться уступить позицию напарнику.

Но, опять же, здесь речь о более масштабных достижениях, чем просто обо мне и моих желаниях. Я стараюсь выкладываться на максимум, чтобы набрать много очков для себя и команды. Но знаю, что если есть какой-то способ помочь Ландо набрать очки, то я это сделаю.

После разговора с Ландо и Андреа я знаю, что никто не хочет, чтобы гонка диктовалась одними командными приказами, включая самого Норриса. Никто не хочет просто отдавать ему победы при моём лидерстве. В приказах «Макларена» не говорится, что я всегда должен буду пропускать Ландо. Я бы, например, не хотел, чтобы мой напарник опережал меня на 10 секунд, а потом услышал приказ пропустить меня вперёд», — приводит слова Оскара издание PlanetF1.

Ранее Ландо прокомментировал командные приказы внутри «Макларена».

Материалы по теме
Норрис заявил, что Пиастри не придётся уступать ему победы
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android