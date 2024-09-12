Алонсо рассказал, когда будет ощущаться влияние Ньюи на команду

43-летний испанский автогонщик, двукратный чемпион мира серии Формула-1 из команды «Астон Мартин» Фернандо Алонсо рассказал, когда будет ощущаться влияние на команду знаменитого конструктора Эдриана Ньюи, о контракте с которыми коллектив объявил 11 сентября.

«Я хотел бы сказать, что наши дела уже станут лучше в 2025 году, но я так не думаю. 25 марта следующего года в центре внимания большинства команд будет проект 26-го года и изменение правил. Если вы начнёте работу в марте, пока не узнаете всех деталей…

Не думаю, что действительно стоит тратить слишком много на кампанию 25-го года, если только вы не боретесь за чемпионство. Конечно, надеюсь, что нас ждёт приятный сюрприз, но я в этом сомневаюсь. Поэтому, на мой взгляд, проект-2026 должен стать первой машиной, на которую он окажет влияние», — приводит слова Алонсо издание Motorsport Week.