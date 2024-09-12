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«Возможно, это то, о чём я подумаю в будущем». Ферстаппен — о воссоединении с Ньюи

«Возможно, это то, о чём я подумаю в будущем». Ферстаппен — о воссоединении с Ньюи
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26-летний трёхкратный чемпион Формулы-1 из команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал присоединение именитого конструктора Эдриана Ньюи к коллективу «Астон Мартин» и порассуждал о воссоединении с Эдрианом.

«В данный момент у меня есть другие заботы, которым я уделяю много внимания и над которыми работаю, так что, возможно, это то, о чём я подумаю в будущем. Не сейчас. Я отправил Эдриану сообщение после того, как появились новости – хотя, конечно, знал, что они появятся, – поэтому я рад за него.

Это новый вызов для него. Конечно, я всегда говорил, что мне бы хотелось, чтобы он остался в «Ред Булл», но в какой-то момент вы не можете влиять на происходящее, поэтому вы просто рады людям, ищущим новые вызовы. Также знаю, что Лоуренс [Стролл], конечно, изо всех сил старается добиться успеха с «Астон Мартин», поэтому вполне понятно, что он хочет, чтобы Эдриан был на его стороне.

Я знаю, какой Ньюи человек и на что он способен. Думаю, что каждый хотел бы работать с Эдрианом в своей карьере, так что потенциально это делает «Астон Мартин» привлекательным проектом», — приводит слова Ферстаппена издание Mirror.

Ранее Фернандо Алонсо из «Астон Мартин» рассказал, когда будет ощущаться влияние на команду Эдриана Ньюи.

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