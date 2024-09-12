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«Я бы солгал, что не задумывался». Комацу — о замене Магнуссена до конца сезона

«Я бы солгал, что не задумывался». Комацу — о замене Магнуссена до конца сезона
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Руководитель американской команды Формулы-1 «Хаас» Аяо Комацу ответил на вопрос, думал ли он заменить пилота коллектива Кевина Магнуссена до конца сезона на британца Оливера Бермана, который займёт место датчанина в сезоне-2025.

«Если бы я сказал, что не задумывался о замене до конца сезона, то солгал бы. Но в данный момент это не может являться серьёзной мыслью. В Монце вы видели, как Кевин может пилотировать. Иногда он может быть слишком агрессивным, как в Майами, но в свой день он может провести потрясающую гонку», — приводит слова Комацу издание The Race.

Напомним, в Монце Магнуссен получил два штрафных балла к гоночной лицензии, суммарно которых стало 12. Из-за этого, по правилам ФИА, Кевин дисквалифицирован и не сможет принять участия на Гран-при Азербайджана с 13 по 15 сентября. Вместо него за «Хаас» выступит Оливер Берман.

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