Стал известен момент, когда Эдриан Ньюи отказался от перехода в «Феррари»

По сообщениям источников издания Formu1a.uno, в мае 2024 года именитый конструктор Эдриан Ньюи был близок к переходу в итальянский коллектив «Феррари» и не рассматривал первое предложение Лоуренса Стролла, владельца команды «Астон Мартин».

«Ещё в мае Эдриан всерьёз рассматривал только предложение „Феррари“. Однако в июне происходит нечто немыслимое — и Ньюи изменил своё мнение. Он сам подтвердил это во время презентации: «В конце июня я решил вернуться в Формулу-1 на постоянной основе». По совпадению, это случилось сразу после тайного визита Ньюи в новую штаб-квартиру „Астон Мартин“ в Сильверстоуне и нового экономического предложения Лоуренса Стролла», — сообщило издание.

Ранее Фернандо Алонсо рассказал, когда будет ощущаться влияние на команду Эдриана Ньюи.