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Racingnews365: «Ред Булл» привёз в Азербайджан радикальное обновление днища

Racingnews365: «Ред Булл» привёз в Азербайджан радикальное обновление днища
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Издание Racingnews365 рассказало о радикальном изменении днища в команде «Ред Булл» на ближайшем Гран-при Азербайджана на болидах, которыми управляют Макс Ферстаппен и Серхио Перес.

«Днище обоих болидов RB20 Макса Ферстаппена и Серхио Переса станет чем-то вроде «лоскутного одеяла». Оно будет состоять из гибридной смеси трёх различных версий, причём этот радикальный шаг, по мнению инженеров, является наиболее логичным решением, позволяющим избежать напрасной траты усилий и ресурсов, направленных на доработку каждой отдельной версии.

В Азербайджане и особенно в Сингапуре команда находится в режиме ограничения повреждений, а отдел аэродинамики под руководством Энрико Бальбо уже работает над значительной модернизацией, которая должна быть поставлена ​​​​для Гран-при США в Остине в октябре», — говорится в статье издания.

На данный момент «Ред Булл» лидирует в Кубке конструкторов, имея на своём счету 446 очков. У идущего вторым «Макларена» — 438.

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