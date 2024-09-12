«Пиастри ближе к Норрису, чем Ландо ко мне». Ферстаппен — о командной тактике «Макларена»

26-летний трёхкратный чемпион Формулы-1 из команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал решение о применении командной тактики «Маклареном» для пилотов Ландо Норриса и Оскара Пиастри в борьбе Норриса за титул в сезоне-2024.

«Нет, я не расстроен решением „Макларена“. Они делают, что хотят, и это явно не моя проблема. У меня есть свои проблемы. Если посмотреть на это глазами Оскара, то он сейчас ближе к Ландо, чем Ландо — ко мне. Им придётся столкнуться с таким моментом.

Они никогда не были так далеко друг от друга, в том числе и в чемпионате. Оскар пришёл в Формулу-1 быть первым гонщиком, и я не думаю, что его можно называть вторым пилотом команды», — приводит слова Ферстаппена издание Racingnews365.

В данный момент у Ферстаппена — 303 очка и первое место в личном зачёте, у Норриса — 241, и он располагается на втором месте. Пиастри — четвёртый, и у него 197 очков.