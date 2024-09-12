Хэмилтон назвал вероятную причину спада «Мерседеса» после летней паузы

39-летний семикратный чемпион Формулы-1, выступающий за «Мерседес», Льюис Хэмилтон прокомментировал спад команды после летнего перерыва.

«Я думаю, что здесь имеют место много вопросов к нашей форме. Мы просто пытаемся это понять. Здесь может оказаться несколько проблемных вещей. Это может зависеть от трека. Это может быть неудачное обновление — моё чутьё подсказывает мне, что, вероятно, это из-за обновления. Трудно увидеть разницу между ними.

Но на этих выходных в Азербайджане мы попробуем вернуться к некоторым из вопросов и посмотреть, сможем ли обнаружить проблемное место. Проводится много аналитической работы, потому что это действительно даёт команде направление развития. И его нужно выбирать правильно, ведь этот болид будет и в следующем году», — приводит слова Хэмилтона издание Racingnews365.

Хэмилтон проводит свой последний сезон в составе «Мерседеса». В сезоне-2025 Льюис будет выступать за «Феррари».