«Мы ценим коллектив больше, чем одну личность». Леклер — о переходе Ньюи в «Астон Мартин»

26-летний пилот из Монако, выступающий за команду Формулы-1 «Феррари», Шарль Леклер заявил, что был бы разочарован итальянской командой, если бы они не провели переговоров с именитым конструктором Эдрианом Ньюи.

«Скажем так, я не разочарован решением Эдриана. Я был бы разочарован, если бы «Феррари» не попробовали или не поговорили с Ньюи. Мы говорили с Эдрианом как команда. В конце концов он сделал свой выбор, и я полностью уважаю его желание пойти куда-нибудь ещё. В «Феррари» мы всегда ценим коллектив больше, чем одного человека.

Конечно, Эдриан Ньюи — это Эдриан Ньюи, и он невероятен во всём, чего достиг. Но в «Феррари» есть невероятные люди. Я верю в нашу команду. Я уверен, что у нас есть подходящий коллектив, чтобы вернуться на вершину. Но, опять же, я уважаю решение Ньюи. Он будет работать вместе с одним из своих любимых гонщиков — Фернандо Алонсо», — приводит слова Леклера издание Crash.

Ранее стал известен момент, когда Ньюи принял решение о переходе в «Астон Мартин» вместо «Феррари»