«Не веду переговоров с другими сериями». Боттас — о желании остаться в Формуле-1

35-летний пилот команды «Кик-Заубер» Валттери Боттас заявил о своём желании остаться в Формуле-1 и об отсутствии переговоров с другими чемпионатами и гоночными сериями.

«Здесь всё довольно просто, я не хочу говорить больше об этом, но да, думаю, вы имеете представление о ситуации. Мы выпили не один литр кофе и до сих пор ведём переговоры, ситуация прогрессирует, и я всё ещё настроен позитивно в отношении Формулы-1, но мне действительно не следует говорить слишком много.

Очевидно, есть много вещей, которые нужно обсудить, обе стороны должны быть счастливы, но, на мой взгляд, мы движемся в правильном направлении. Моя сила — это опыт, который я могу привнести в команду, это природа спорта, но так оно и есть. Чувствую, что нахожусь в хорошей ситуации на данный момент, но просто не могу сказать вам больше на данный момент. Не веду больше переговоров с другими чемпионатами и сериями», — приводит слова Боттаса издание Racingnews365.

Валттери проводит свой 14-й сезон в Формуле-1. На данный момент у него 0 очков в сезоне-2024 и он занимает 22-е место в личном зачёте.