Сайнс раскритиковал инженера «Феррари» за мнение о борьбе с подпрыгиванием болида

30-летний испанский пилот Формулы-1 команды «Феррари» Карлос Сайнс раскритиковал гоночного инженера коллектива Джока Клиа за слова о том, что современные гонщики должны справляться с подпрыгиванием болида так же, как это делали пилоты 90-х.

«Я приглашаю всех, кто говорит, что мы слишком много жалуемся, сесть за руль и посмотреть, с какой скоростью мы ездим сегодня. Мы проходим повороты на скорости 300 км/ч, машина подпрыгивает, и люди говорят, что мы слишком много жалуемся.

Я предлагаю им опробовать машины начиная с 2022 года и посмотреть, как отреагирует их поясница. Любой, кто не управляет этими машинами, по моему мнению, не может иметь своего взгляда на проблему с подпрыгиванием болида», — приводит слова Сайнса издание Racingnews365.

Сайнс проводит свой последний сезон в составе «Феррари». В 2025 году он присоединится к «Уильямсу».

Ранее Шарль Леклер поделился мнением о переходе Эдриана Ньюи в «Астон Мартин».