Экс-ведущий Top Gear Джеймс Мэй поделился впечатлениями о Tesla Cybertruck

Британский телеведущий Джеймс Мэй, известный по работе в автомобильных шоу Top Gear и The Grand Tour, протестировал электропикап Tesla Cybetruck и опубликовал видео об этом на своём YouTube-канале.

«Вот что я думаю. Cybertruck — это очень смелая и довольно смешная машина. Но я рад, что она существует. Если я могу обратиться к Илону Маску, я бы предложил сделать что-то размером с Tesla Model Y или даже немного меньше, но в стилистике Cybertruck. Я бы взял такой!» — заключил Мэй.

Напомним, на 13 сентября запланирована премьера финального эпизода шоу The Grand Tour с участием легендарной тройки ведущих Джереми Кларксона, Ричарда Хаммонда и Джеймса Мэя. В Amazon, однако, уже заявили, что The Grand Tour продолжится с новой командой.

Кроме того, в прошлом году сеть BBC объявила о закрытии на неопределённый срок шоу Top Gear, которое после ухода Кларксона, Хаммонда и Мэя выходило ещё семь лет.