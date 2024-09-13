Ландо Норрис проехал по «Сильверстоуну» на McLaren из Lego

Пилот «Макларена» в Формуле-1 Ландо Норрис проехал круг по трассе «Сильверстоун» на автомобиле McLaren P1, созданном из конструктора Lego. Необычный проект был реализован с участием LEGO Group и McLaren Automotive.

Права на видео принадлежат LEGO. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале LEGO.

Для создания McLaren P1 в полную величину понадобилось 393 различных элемента конструктора Lego Technic, в общей сложности их использовалось 342 817 штук. Также сообщается, что в автомобиле используется восемь пакетов моторов, каждый из которых состоит из 96 элементов Lego Power. То есть в общей сложности в автомобиле использованы 768 моторов Lego, которые имитируют штатный V8, сообщается в пресс-релизе McLaren. Масса автомобиля — 1220 кг.

McLaren P1 из Lego на «Сильверстоуне» Фото: McLaren

Также отмечено, что над созданием автомобиля работали 23 специалиста, а разработка проекта потребовала 8344 часов.

Напомним, в феврале этого года в Legoland во Флориде выставили Ferrari 296 GTS из Lego в натуральную величину.