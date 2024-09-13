Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Самый мощный Chevrolet Corvette протестировали на «Нордшляйфе»

Самый мощный Chevrolet Corvette протестировали на «Нордшляйфе»
Тесты прототипа Chevrolet Corvette Zora
Аудио-версия:
Комментарии

Во время тестов на «Северной петле» «Нюрбургринга» замечен прототип гибридной версии Chevrolet Corvette ZR1 с гибридным двигателем, который, как ожидают специалисты, получит название Chevrolet Corvette Zora. Видео заездов опубликовано на YouTube-канале CarSpyMedia.

Права на видео принадлежат CarSpyMedia. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале CarSpyMedia.

Точной информации о новинке нет, но предполагается, что он оснащён тем же 5,5-литровым двигателем, который установлен на новом Corvette ZR1 — самом мощном Corvette в истории, как его представляли в июле Chevrolet. При этом, по оценке экспертов, вместе с гибридной составляющей силовая установка Zora будет развивать свыше 1200 лошадиных сил и сделает автомобиль самым мощным в линейке Chevrolet Corvette. Ожидается, что официальная премьера Corvette Zora состоится в 2025 или 2026 году.

Отметим, что это будет не первый 1200-сильный Corvette в истории. Так, ранее тюнингованный Corvette с 6,2-литровым форсированным до 1200 лошадиных сил двигателем сразился в дрэг-битве с Tesla Model S Plaid. При этом звание самого быстрого Corvette в мире принадлежит автомобилю от Extreme Turbo Systems, который проехал четверть мили за 8,644 секунды и установил мировой рекорд для этой модели.

Материалы по теме
Фото
Представлена самая мощная серийная машина с ручной трансмиссией. Она стоит $ 2,65 млн
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android