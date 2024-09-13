Самый мощный Chevrolet Corvette протестировали на «Нордшляйфе»

Во время тестов на «Северной петле» «Нюрбургринга» замечен прототип гибридной версии Chevrolet Corvette ZR1 с гибридным двигателем, который, как ожидают специалисты, получит название Chevrolet Corvette Zora. Видео заездов опубликовано на YouTube-канале CarSpyMedia.

Права на видео принадлежат CarSpyMedia. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале CarSpyMedia.

Точной информации о новинке нет, но предполагается, что он оснащён тем же 5,5-литровым двигателем, который установлен на новом Corvette ZR1 — самом мощном Corvette в истории, как его представляли в июле Chevrolet. При этом, по оценке экспертов, вместе с гибридной составляющей силовая установка Zora будет развивать свыше 1200 лошадиных сил и сделает автомобиль самым мощным в линейке Chevrolet Corvette. Ожидается, что официальная премьера Corvette Zora состоится в 2025 или 2026 году.

Отметим, что это будет не первый 1200-сильный Corvette в истории. Так, ранее тюнингованный Corvette с 6,2-литровым форсированным до 1200 лошадиных сил двигателем сразился в дрэг-битве с Tesla Model S Plaid. При этом звание самого быстрого Corvette в мире принадлежит автомобилю от Extreme Turbo Systems, который проехал четверть мили за 8,644 секунды и установил мировой рекорд для этой модели.