Хэмилтон высказался о решении Ньюи перейти в «Астон Мартин», а не в «Феррари»

Выступающий за «Мерседес» семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон прокомментировал подписание контракта конструктора Эдриана Ньюи с «Астон Мартин». Ранее в прессе сообщалось, что специалист мог бы присоединиться к «Феррари», куда в следующем сезоне перейдёт Хэмилтон.

«Разочарован ли я тем, что не смогу поработать с Ньюи? Честно говоря, нет. Я уже упоминал ранее, что для меня было бы честью сотрудничать с Эдрианом, но при этом мне выпала честь поработать с двумя командами, которые выигрывали чемпионаты и в которых не было Эдриана. Но, вероятно, любая команда была бы счастлива заполучить его. Он сделал то, что было лучше для него. Для меня это ничего не меняет. Поэтому я по-прежнему на сто процентов убеждён, что мы можем много добиться», — приводит слова Хэмилитона Racingnews365.

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